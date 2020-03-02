أخبار مصر | المناعة تتحكم في الإصابة بـ"كورونا".. طرق الوقاية لمواجهة الفيروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المناعة تتحكم في الإصابة بـ"كورونا".. طرق الوقاية لمواجهة الفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه العالم انتشار فيروس كورونا، ولا يوجد دولة قادرة على منع الفيروس أو غير معرضة للإصابة به، ولكن هناك احتياطات واستعدادت لمواجهة الفيروس وتقليل الإصابة منه في كل دول العالم.

وفي ظل المخاوف حول هذا الفيروس الغامض، لم يتوصل العلماء لعلاج فعال له حتى الآن، ولا يوجد لقاح للفيروس، ولكن تتحكم المناعة في الإصابة في فيروس كورونا وتلعب دورا في الشفاء منه أيضا.

و"كورونا" فيروس ينتقل مثل باقي الفيروسات، ويستهدف أصحاب المناعة الضعيفة، وكبار السن بشكل خاص، حيث وجد تقرير من منظمة الصحة العالمية، أن متوسط عمر الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس، كان حوالي 50 عاما.

ونستطيع تقوية المناعة من خلال بعض الإجراءات البسيطة وهي:

- تناول بعض الفيتامينات التي تساهم في تقوية المناعة، منها: فيتامين C، وفيتامين D، والحديد، والزنك. -ممارسة الرياضة بشكل يومي وخاصة المشي، يساهم في تعزيز الجهاز المناعي. -تقوية الجهاز المناعي بالأوميجا 3، ويتوافر بكثرة في الأسماك مثل التونة والسالمون، وفي المكسرات وزيت الزيتون. -تناول الخضروات والفاكهة وتجنب الحلويات. -النوم بشكل جيد يساعد جهازك المناعي، على إعادة شحن طاقته.

أعراض كورونا.. متى تقلق على نفسك؟ أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأعراض الأولية للفيروس وتشمل: سخونية، رشح، كحة، وهي أعراض تتشابه مع أعراض نزلات البرد العادية.

وهناك أعراض أكثر شدة تشير إلى احتمال الإصابة بالفيروس وتشمل:

-التهاب رئوي حاد، وهو من المضاعفات المرتبطة بفيروس"كورونا". Advertisements -متلازمة ضيق التنفس -فشل كلوي -ألام وتكسير في العظام كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا؟ بعد إصابة 86 ألف شخص بالفيروس، على مستوى العالم، تقدم وزارة الصحة العالمية نصائح للحماية من فيروس كورونا، مؤكدة أن أهم خطوة وأول خطوة هي النظافة الشخصية، وخاصة غسل اليدين بشكل دائم بالماء والصابون، أو فركها بالكحول.

-الحرص على تغطية الفم والأنف، عند العطس أو الكحة، في مناديل ورقة والتخلص منها في سلة المهملات. -تجنب الشخص الذي يحمل أعراض البرد والأنفلونزا. -ارتداء الأقنعة عند تعرضك للسعال أو العطس، وفي الأماكن المزدحمة. -عدم التعامل مع الحيوانات دون اتباع سبل الوقاية. -غسل الملابس بماء ساخن. -تطهير أرضية المنازل والأسطح بإستمرار. -إذا كنت تشعر بضيق تنفس أو ارتفاع في درجات الحرارة يجب استشارة الطبيب المختص على الفور.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن مصر مستعدة لمواجهة الفيروس، حتى أسوء سيناريو تقع مصر فيه، لافتة أن كل الدول معرضة للفيروس، والاهم استعدادات الدول في مواجهة "كورونا".