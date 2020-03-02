أخبار مصر | وزير القوى العاملة: وحدة تدريب أمام منزل كل مواطن

وجاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين على هامش إطلاق الوزير، اليوم الاثنين، في احتفالية كبيرة باستاد القاهرة الدولي، خلال المرحلة الثالثة من إعادة تجديد وتشغيل 5 وحدات تدريبية متنقلة جديدة بقري ونجوع محافظات القليوبية، والبحيرة، ومرسى مطروح، وقنا، وأسوان، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وأكد على المجهود المبذول من العاملين على المشروع داخل الوزارة والإدارات المختصة، مشيرًا إلى أن كل الفضل يرجع لأولئك الذين عملوا جاهدين على إنجاح تلك المبادرة من موظفين وعمال، والذين نتمنى منهم استدامة تلك الأعمال مستقبلا.

وقال: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة "حياة كريمة" استهدفت قرى مصر الأكثر احتياجا والتي استهدفت في مرحلتها الأولى 143 قرية، والتي ستطلق في 5 قرى منها المستهدفة.

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