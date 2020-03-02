أخبار مصر | الهلال الأحمر: 5.5 طن أدوية مساعدات لجنوب السودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر: 5.5 طن أدوية مساعدات لجنوب السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الهلال الأحمر المصري عن تقديم معونة أدوية كمساعدات لدولة جنوب السودان، بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، ووزارة الخارجية المصرية، والقوات المسلحة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والتنظيمية المشاركة في هذا الحدث، في إطار الحرص على دعم الدول الشقيقة.

وأضاف الهلال الأحمر في بيان له اليوم الاثنين، أنه تم توفير مساعدات طبية لدولة جنوب السودان ممثلة في أدوية تم تحميلها من خلال سيارات نقل مجهزة بإجمالي عدد 7 سيارات نقل بحمولة 5 طن ونصف أدوية.

يأتي ذلك في إطار جهود الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع الجهات المعنية في تقديم المساعدات للدول الشقيقة، ما بين أدوية ومستلزمات طبية ومساعدات غذائية وغيرها، وذلك وفقا لاحتياجات كل دولة.