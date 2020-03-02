أخبار مصر | الإفتاء: التصعيد التركي في الأراضي السورية يزيد العنف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء: التصعيد التركي في الأراضي السورية يزيد العنف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذَّر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، من استمرار تصعيد القوات التركية في الأراضي السورية، في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية والصعبة التي يعاني منها الشعب السوري، مما ينذر بتزايد العنف والتوتر والاضطرابات في المنطقة ويخدم مصالح الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

وأكد مرصد الإفتاء في بيانه اليوم الاثنين: أن التدخل العسكري التركي في الأراضي السورية يمثل انتهاكًا صريحًا وصارخًا للشرعية والقانون الدوليين، خاصة في ظل تدني الأوضاع الإنسانية وانتشار الأمراض والأوبئة وعدم توافر الأدوية في الأراضي السورية.