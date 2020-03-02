أخبار مصر | قافلة طبية لصحة المرأة بنقابة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قافلة طبية لصحة المرأة بنقابة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبدالمجيد، عن استضافتها قافلة طبية، بالتعاون مع مديرية الصحة بمنطقة الوايلي الطبية، للفحص المبكر للصحفيات وأسرهن، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "١٠٠ مليون صحة".

وقال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنتي الشريعات الصحفية والرعاية الصحية والاجتماعية إن الفريق الطبي يقدم خدمة الفحص المبكر لأمراض الثدي والضغط والسكر والوزن، مجانًا، من العاشرة صباحًا، حتى الواحدة ظهرًا، ولمدة أسبوعين، تبدأ من السبت المقبل ٧ مارس الجاري.

وأضاف في بيان له: "يستفيد من خدمة الفحص الزميلات الصحفيات، وزوجات الزملاء الصحفيين، وأمهات وبنات أعضاء النقابة، وشقيقات الزملاء والزميلات".