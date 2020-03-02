أخبار مصر | طلب إحاطة حول نقص أجهزة زراعة القوقعة بالمستشفيات الحكومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة حول نقص أجهزة زراعة القوقعة بالمستشفيات الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن نقص توافر الأجهزة اللازمة لزراعة القوقعة في المستشفيات الحكومية.

وأوضحت فهيم، في طلبها، أن عدد الصم والبكم في مصر بلغ نحو 7.5 مليون نسمة، وفقا لإحصائية أفدتها الأمم المتحدة، وأرجعت سبب ضعف السمع يكون وراثيًا أو نتيجة حدوث مضاعفات عند الولادة وغيرها من الأمراض المعدية.

وأشارت إلى أنه رغم تزايد حالات ضعف السمع وانتشارها خاصة بين الأطفال، تعاني المستشفيات الحكومية من نقص شديد في توفير أجهزة القوعقة وقطع الغيار الخاصة بالزراعة، في الوقت الذي ما زالت أهالي المرضى يبحصون عن قطع غيار للقوقعة من الخارج، والتي تصل في حالة شراء السماعات الطبية إذا كانت حالة فقدان السمع جزئي لـ10 آلاف جنيه.

وأكدت: أن أهالي المرضى يتعرضون لحالات نصب من قبل الشركات الخاصة الوهمية، التي تستغل مرض المواطنين وتقوم ببيع أجهزة للقوقعة مغشوشة ولا تتناسب مع قياسات السمع لدى المريض، الأمر الذي جعلهم فريسة في يد المستغليين والمحتالين، نتيجة عدم توافر تلك الأجهزة أو قطع الغيار بالمستشفيات الحكومية.