أخبار مصر | برلماني: وزير الإعلام قادر على تطوير وانتشال "ماسبيرو"

طالب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ووزير الدولة للإعلام بصفة خاصة، بالإسراع في وضع خطة شاملة لتطوير ماسبيرو خاصة في ظل التحديات التي تواجه مصر.

وقال "الحناوي": إن الإعلام جزء من بناء الشخصية المصرية، وإن ماسبيرو كان له دوره الكبير في توعية المصريين والعرب بالمخاطر التي تواجه مصر والأمة العربية.

وأعرب "الحناوي" في بيان أصدره اليوم الاثنين، عن ثقته التامة في قدرة ونجاح وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، في أن ينتشل الإعلام المصري من جميع مشكلاته وأزماته ومستنقع ديونه وخسائره خاصة التي تكبدها بعد عام 2011.

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