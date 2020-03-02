أخبار مصر | برلماني: وزير الإعلام قادر على تطوير وانتشال "ماسبيرو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: وزير الإعلام قادر على تطوير وانتشال "ماسبيرو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ووزير الدولة للإعلام بصفة خاصة، بالإسراع في وضع خطة شاملة لتطوير ماسبيرو خاصة في ظل التحديات التي تواجه مصر.
وقال "الحناوي": إن الإعلام جزء من بناء الشخصية المصرية، وإن ماسبيرو كان له دوره الكبير في توعية المصريين والعرب بالمخاطر التي تواجه مصر والأمة العربية.
وأعرب "الحناوي" في بيان أصدره اليوم الاثنين، عن ثقته التامة في قدرة ونجاح وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، في أن ينتشل الإعلام المصري من جميع مشكلاته وأزماته ومستنقع ديونه وخسائره خاصة التي تكبدها بعد عام 2011.
وطالب "الحناوي" الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتوفير الموارد المالية لإنقاذ الإعلام المصري.
وأورد أن إعلام ماسبيرو، يجب أن يرجع وبكل قوة خاصة في ظل هذه المراحل التاريخية من حياة مصر لمواجهة جميع الشائعات والسموم والأكاذيب التي تبذلها الآلة الإعلامية ومنصات السوشيال ميديا التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والنظامين الإرهابيين القطري ممثلا في تميم بن حمد أمير الإرهاب والدم، والتركي ممثلا في رجب طيب أردوغان سلطان الدم والإرهاب -على حد قوله-.
وطالب النائب، المسئولين داخل ماسبيرو بوضع خطط عاجلة للترويج وجذب الإعلانات لهذا الصرح الإعلامي الكبير، مناشدًا كبار رجال الأعمال والاستثمار بتوجيه إعلانات مشروعاتهم إلى ماسبيرو خلال هذه المرحلة من أجل إنجاح خطة تطوير الإعلام المصري ولتكن البداية من ماسبيرو.