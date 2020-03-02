أخبار مصر | الوفد: التعاقد مع المعلمين بالحصة ينشر الإحباط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد: التعاقد مع المعلمين بالحصة ينشر الإحباط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف اللواء هاني أباظة، سكرتير عام مساعد حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للتعليم بالحزب، فتح باب التعاقد مع المعلمين بنظام الحصة، بأنه تحايل جديد فاشل.

وأوضح "أباظة" أن ذلك يعتبر التفاف على المسابقات التي أعلنوا عنها، وهم غير قادرين على التعاقد معهم مع استمرار العجز الصارخ الذي يؤثر على العملية التعليمية فضلا عن التحقير من قدر العلم وإشاعة روح الإحباط بين شباب العلمين.

Advertisements

وأشار إلى أن هذا ينطبق على نظام التطوع الفاشل، وأنه في كل مرة يحاولون التقليل من قيمة المعلم.

وتابع أنه "سوف يأتي بنوعيات المتسولين الذين لا يعلمون شيئا عن مهنة التدريس ولا على منظومة التعليم المتطور الجديد ولم يحصلوا على برنامج المعلمون أولا وإذا قبلتوهم بدون البرنامج فماذا كانت جدوي المعلمون أولا، والمصروفات التي صرفت عليها، وأنا على يقين أنها لم تحقق المطلوب وكانت إهدارا للمال العام".

وكان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أرسل خطابا إلى المديريات التعليمية لفتح باب التعاقد بالحصة على أن لا تزيد سعر الحصة الواحدة عن ٢٠ جنيها.