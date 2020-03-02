أخبار مصر | "القباج" تفتتح دار رعاية للمسنين في بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القباج" تفتتح دار رعاية للمسنين في بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح دار فاقدي الرعاية من كبار السن التابعة لإدارة الدفاع الإجتماعي والمسندة إلى جمعية رعاية المؤسسات، خلال زيارتها الحالية للمحافظة.

وأكدت القباج على أن جمعية رعاية المؤسسات تضم مؤسسة بنين وبنات وحضانة إيوائية، لافته إلى أنه تم إضافة نشاط فاقدي الرعاية لكبار السن، كما يضم ورش إنتاجية وحدادة وتجارة وتدريب للأبناء.

وقالت القباج: "إن دار فاقدي الرعاية تضم عنبرين بطاقة ٥٠ سريرًا، وغرفة عزل، وعيادة، ومطبخ"، وتقام المباني على مساحة ١٠٠٠ متر.

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وأعلنت وزيرة التضامن عن توفير ٢٥٠ ألف جنيه لتطوير الحضانة الإيوائية ليكون مكان يليق بالأبناء، كما تم توفير مليون جنيه من الوزارة للجمعية لصالح دار فاقدي الرعاية.

من جانبه؛ أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بوزيرة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أنها نجحت في استمرار مسيرة الوزارة الناجحة.

وأشار إلى أن وجود وزيرة التضامن الاجتماعي في بني سويف يؤكد اهتمام الدولة بالمحافظة، وافتتاح دار لفاقدي الرعاية من كبار السن يقدم خدمات لكبار السن يؤكد أيضا أن الدولة المصرية تعامل المواطن المصري كما يجب وتحترم إنسانيته وتحفظ كرامته.