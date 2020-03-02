أخبار مصر | اتحاد العمال يدشن صفحة على موقعه الرسمي للتوعية بـ"كورونا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد العمال يدشن صفحة على موقعه الرسمي للتوعية بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المركز الاعلامي بالاتحاد العام بسرعة انشاء صفحة على الموقع الرسمي للاتحاد العام لمتابعة آخر المستجدات لانتشار فيروس"كورونا" المستجد، بهدف توعية العاملين بأسباب المرض وأعراضه وطرق الوقاية منه، من خلال نشر كل ما يصدر من بيانات وإرشادات من المصادر الرسمية للدولة.

وناشد المراغي جميع اللجان النقابية بالهيئات والشركات والنقابات العامة والاتحادات المحلية بالمحافظات نشر الوعي والتنبيه على ضرورة اتباع الارشادات وطرق الوقاية اللازمة، طبقا لما هو منشور على الموقع الرسمي لمجلس الورزاء ووزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

للدخول على الصفحة: http://etufegypt.com/category/workerhealth