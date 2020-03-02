أخبار مصر | التفاصيل الكاملة لتدشين 5 وحدات متنقلة لتدريب الشباب بالقرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لتدشين 5 وحدات متنقلة لتدريب الشباب بالقرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الاثنين، المرحلة الثالثة من إعادة تجديد وتشغيل 5 وحدات تدريبية متنقلة جديدة بقرى ونجوع محافظات (القليوبية، البحيرة، مطروح، قنا، أسوان)،

وقال وزير القوي العاملة: إنه ما تم اطلاقه يصل إلى 13 وحدات تجوب قري ونجوع 13 محافظة، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى.

وفي مؤتمر صحفي، أكد "سعفان" أن كل وحدة ستقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية ستتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات، لافتًا إلى متابعة هذه الآلية الجديدة لمدة عام لتقييمها ومن ثم زيادة عدد الوحدات، تمهيدا لتعميمها على 27 محافظة لتغطية جميع الأقاليم.

وقال: إن هناك وحدة خاصة بديوان عام الوزارة لمتابعة وحدات التدريب بصورة يومية للوقوف على أداء العمل وإزالة أي معوقات قد تعترض سير العمل بهذه الوحدات علي المهن التي يتم التدريب عليها، وتشمل التفصيل والخياطة، وكهرباء تركيبات، والسباكة الصحية المنزلية.

ووجه الوزير - في حفل الإطلاق- رسالة لكل سيدة وشاب يرغب في التدريب لفتح آفاق أرحب نحو مستقبله قائلا: "أعيدوا اكتشاف أنفسكم بالآلية الجديدة للتدريب، تدرب وتعلم كي تعمل وتضيف لنفسك ومجتمعك، أطلبُ منكم أن تضاعفوا الجهد والعمل لنبني الوطن، ونحن لا ندخر جهدًا في مساعدتكم".

وقال: إننا بهدف تشجيع الشباب والسيدات على التدريب فإننا نقوم بتكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية بمنحهم ماكينة خياطة وحقيبة معدات كنوع من أنواع التشجيع لهم، كي يستطيع كل فرد منهم أن يبدأ مشروعه الخاص به يدر عليه دخلًا جديدًا، بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم، طالبًا من كل شاب وسيدة سرعة التسجيل فور وصول وحدة التدريب المتنقلة إلى قريته، كي يستطيع فتح مشروعه الخاص به وزيادة دخله لنقله إلى حياة كريمة هو وأسرته.

وأوضح أن الوزارة بالتوازي مع الوحدات المتنقلة تقوم بتطوير وتجهيز ورفع كفاءة واستكمال الأعمال الإنشائية فى 38 مركزا ثابتا بالمديريات للتدريب على المهن والحرف المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجى من أجل التشغيل بتوفير وظائف لائقة لرفع شأن المواطن المصرى.

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ومن جانبه أشاد اللواء محمود شعراوي، بجهود وزارة القوى العاملة لتطوير منظومة التدريب المهني وتحسين مخرجاتها وربطها بسوق العمل في قري مبادرة "حياة كريمة" البالغة في المرحلة الأولي ١٤٣ قرية في ١١ محافظة.

وقال: إنه في إطار إشراف وزارة التنمية المحلية علي تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء تقوم الوزارة بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهيئات المختلفة بالدولة لمتابعة تنفيذ تدخلاتها في القري المستهدفة في المرحلة الأولي والتي تتضمن ١٤٣ قرية بـ١١ محافظة.

وأكد أنه جار تنفيذ عدد كبير من التدخلات في قري المرحلة الأولي باستثمارات تبلغ حوالي ٣.٤ مليار جنيه، وتولي الوزارة أهمية كبيرة لمكون التنمية الاقتصادية في تنفيذ المبادرة بالمحافظات، وتعمل علي توفير فرص التدريب والتأهيل من خلال الشركاء والوزارات الشريكة لزيادة دخل المواطنين بتلك القري وإعطاء دفعة للاقتصاد المحلي في المحافظات المستهدفة.

وفي نفس السياق أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة الصناعة، حرصها الشديد على التعاون المشترك مع وزارة القوى العاملة فى كل المجالات التى تخدم المواطن المصرى، مشيدة بمجهود "القوى العاملة" فى تدريب الشباب المصرى، وتأهيلهم للعمل فى الوظائف المختلفة داخل الجمهورية وخارجها وحرصها الدائم على تطوير نظم تدريب جديدة تسهل العملية التدريبية على المواطن المصرى.

وأوضحت أن تلك الوحدات المتنقلة تم إطلاقها للقرى الاكثر احتياجا فى المحافظات المختلفة والتى تم تحديدها فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" والتى أطلقت مرحلتها الأولى في 143 قرية من ضمنهم القرى التى ستطلق فيها الوحدات الخمس التي تم إطلاقها اليوم.

وأشادت بالدعم الكامل من القيادة السياسية للقطاع ومبادرات البنك المركزي المصري لدعم الصناعة مثل مبادرة: دعم المصانع المتعسرة بتوجيه من الرئيس، من أجل الاهتمام بهذه المصانع وجدولة مديونياتها مع البنوك حتى تصل للطاقة الإنتاجية الكاملة، الأمر الذى ينتج عنه توفير فرص عمل لائقة وكثيرة للشباب المصرى، بما يخفض معدلات البطالة فى البلاد وتقليل قائمة الواردات.

كما وجهت نيفين رسالة للمواطن المصري قائلة: إن "مصر فى حاجه لكل أيدى عاملة فيها ومحتاجة لكل الطاقات من ليس لديه خبرة فإنه يتاح له التدريب اللازم من قبل الدولة متمثلة فى وزارة القوى العاملة وبرامجها المختلفة مثلما نرى اليوم.