أخبار مصر | افتتاح 5 وحدات تدريب متنقلة بالقاهرة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"

شارك محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، في حفل إطلاق 5 وحدات تدريب متنقلة لقرى ونجوع محافظات القليوبية والبحيرة ومرسى مطروح وقنا وأسوان.

وجاء ذلك في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي تنفذها وزارة القوى العاملة لتدريب الشباب على مهن الخياطة وتركيبات الكهرباء والسباكة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لمبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب بالقرى الأكثر احتياجا وتأهيلهم لإقامة مشروعات صغيرة والحفاظ على المهن بتلك القرى.

Advertisements

وأكد أنه سيتم الاستفادة من هذه الفكرة لتطبيقها في أحياء القاهرة المختلفة، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية لتنمية المجتمع من خلال خلق فرص للتدريب والتشغيل وإقامة مشروعات صغيرة إنتاجية.

وأضاف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن هذه الوحدات المتنقلة تضم أحدث الوسائل والأجهزة التدريبية في مجالات الخياطة والسباكة والكهرباء، وستستغرق مدة التدريب ثلاثة أشهر وسيحصل الثلاث الأوائل من المتدربين على حقيبة معدات لتكون نواة لهم لبدء مشروع إنتاجي جديد.