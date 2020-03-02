أخبار مصر | السياحة: افتتاح أول مطعم بمنطقة الأهرامات خلال مارس

استقل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، المهندس نجيب ساويرس، لمناقشة تطور الأعمال بمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة.

وتناول اللقاء مناقشة ما وصلت إليه التجهيزات للبدء في تشغيل خدمات الزائرين بالمنطقة، وذلك بعد تطويرها ورفع كفاءتها؛ منها توفير وسائل الانتقال داخل المنطقة الأثرية من أتوبيسات وعربات تعمل بالكهرباء وطاقة صديقة للبيئة، وتزويد المنطقة بدورات مياه متنقلة، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمنطقة، التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم.

جدير بالذكر أنه سيتم افتتاح أول مطعم بهضبة الأهرامات خلال شهر مارس الجاري، ضمن مشروع إدارة الخدمات بالمنطقة، وسوف يكون المطعم ذات طراز فريد بدون أية بناء أو إنشاءات.

وسبق وتعاقد المجلس الأعلى للآثار مع شركة أوراسكوم لتقديم وتشغيل الخدمات للزئرين بمنطقة هضبة الأهرامات، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار -وحده دون غيره- إدارة المنطقة بالكامل.