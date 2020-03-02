شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق محدود بمستشفى قنا الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الدفاع المدني والحريق، الاثنين، من السيطرة على حريق محدود نشب بمستشفى قنا الجامعي. تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بنشوب حريق بمستشفى قنا الجامعي، بمدينة قنا.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد سامح بسيم، مدير الدفاع المدني، والرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث قنا، لمكان البلاغ، وتبين نشوب حريق في الطابق الرابع من المستشفى داخل غرفة مخصصة لمخزن أثاث، وتم السيطرة على الحريق، قبل امتداده لباقي المستشفى ولا توجد إصابات في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابسات الواقعة.