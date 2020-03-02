شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوشقة»: مناقشة قانوني «مجلس النواب والشيوخ» مطلع مايو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه من المتوقع عرض ومناقشة مشروعي قانون مجلس النواب ومجلس الشيوخ أول مايو المقبل بالبرلمان، وقال إن البرلمان ينتظر أن ترسل الحكومة مشروعي القانون أو أن يضطر البرلمان لتقديم تشريع خاص بهم.

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وأضاف «أبوشقة» على هامش اجتماع لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، الأثنين، أن هناك حرص على الانتهاء من مشروع قانون مجلسي النواب والشيوخ، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، ليكون هناك استعدادات على مستوى الأحزاب والدولة لإجراء الانتخابات، خاصة أن انتخابات مجلس النواب يجب إجراؤها قبل 9 نوفمبر المقبل.

وأوضح رئيس «دستورية البرلمان» أن الدستور ينص على إجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء المجلس الحالي، الذي تنتهى مدته في 9 يناير 2021، لذا يتعين إجراء الانتخابات قبل يوم 9 نوفمبر، وأنه من النصوص الدستورية أن مدة الانعقاد في دور الانعقاد لا يقل عن 9 أشهر، وهو يبدأ في الخميس الأول من شهر أكتوبر وينتهى بنهاية شهر يونيو، وعلى هذا الأساس لا بد من الانتهاء من قانون مجلس النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية والموازنة العامة.

ولفت «أبوشقة» إلى أن رؤية حزب الوفد في الانتخابات النيابية المقبلة، وهى أن تكون نسبة 75% قائمة مغلقة، و25% فردى بالنسبة لمجلس النواب، وبالنسبة لمجلس الشيوخ، يكون الثلث من تعيين رئيس الجمهورية، والثلثين بنظام القائمة المغلقة.