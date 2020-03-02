شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبحث تعزيز التعاون العسكري مع وزيرة الدفاع الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، وزيرة الدفاع الفرنسية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وتبادل وجهات النظر إزاء المستجدات على صعيد عدد من القضايا والأزمات الإقليمية والجهود المشتركة للتوصل إلى تسويات سياسية لمختلف الأزمات القائمة بالمنطقة.

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