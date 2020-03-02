شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمرو لطفي أمينًا عامًّا لبيت الزكاة والصدقات المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلّف الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، اللواء محمد عمرو لطفي، للقيام بعمل الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري لمدة عام.

تخرج اللواء محمد عمرو لطفي في كلية الشرطة عام 1980، وحصل على العديد من الدورات التدريبية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، وغسل الأموال والتهرب الضريبي، وتدرج في العديد من المناصب الشرطية إلى أن وصل إلى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية.

يذكر أن بيت الزكاة والصدقات المصري والذي تأسس في 9 سبتمبر 2014 هيئةً مستقلةً، ويخضع لإشراف شيخ الأزهر- يهدف إلى تنمية وصرف أموال الزكاة والصدقات، والتبرعات والوصايا والهبات، والإعانات الخيرية في وجوهها المقررة شرعًا، وفقًا لرؤية علمية تنموية تسعى إلى ترسيخ قيم العطاء والتكافل الاجتماعي، لسد الفجوات التنموية، وتقديم الدعم الأمثل لمستحقي الزكاة.