شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني .. هدايا «دكان الفرحة» لأهالي سوهاج: ملابس جديدة وتجهيز عرائس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت الإثنين بمحافظة سوهاج لليوم الثانى على التوالى أعمال معرض جامعة سوهاج الذي افتتحه صندوق تحيا مصر لتوزيع ٢٥ ألف قطعة ملابس جديدة بالمجان على طالبات الجامعة غير القادرات، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة «دكان الفرحة» التي تستهدف الطلاب والأسر الأولي بالرعاية بمختلف المحافظات.

وكانت جرت، مساء الأحد، أعمال إفتتاح المعرض المقام بمقر الجامعة القديمة في شرق مدينة سوهاج، بمشاركة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، وحضور الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ونخبة من الفنانين من بينهم هانى رمزى، وليلى علوى، ولبلبة، وغنى الفنان رامى صبرى، عدد من أغانية خلال حفل إفتتاح المعرض، فيما أطلقت الفنانة لبلبة، الزغاريد خلال توزيع أجهزة العرائس على الفتيات المقبلات على الزواج، وهتفت «تحيا مصر...تحيا الرئيس السيسى».

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وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن مبادرة «دكان الفرحة» تستهدف ٧٥٠٠ طالبة من جامعة سوهاج، حيث سيتم توزيع الملابس الجاهزة الجديدة مجاناً عليهن، بمعدل 4 قطع ملابس من الماركات العالمية لكل طالبه من إختيارها، إلى جانب أجهزة تعويضية للطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة، منوها بأن المعرض سيستمر حتى بعد غد الأربعاء.

وأشاد «عزيز» بمبادرة «دكان الفرحة» لصندوق تحيا مصر، وبالمجهودات المبذولة من أجل دعم الطلاب الأولي بالرعايه وإدخال روح البهجة والسعادة بينهم، لافتا إلى إلى أنه تم توزيع بطاقات خاصة للطالبات المستفيدات من خلال إدارات رعاية الشباب بالكليات المختلفة بالجامعة للحصول على قطع الملابس الخاصة بهن.

ومن جانبه أوضح هشام خليفة، مدير برنامج الدعم الإجتماعي بصندوق «تحيا مصر»، أن المبادرة تستهدف دعم الطلاب المستفيدين والأسر الأولى بالرعاية، حيث أن المبادرة نجحت في توزيع 100 ألف قطعة ملابس لحوالى 45 ألف مستفيد منذ إطلاقها، لافتا إلى قيام المبادرة كذلك بتسليم ٤٤ جهاز من الأجهزة التعويضية لذوي الإحتياجات الخاصة بقري الشيخ زين الدين، والسوالم، وعرب بخواج بمركز طهطا، ودراجات هوائية على الطلاب المتفوقين بهذة القرى، وكذلك توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية على عدد من الفتيات المقبلات على الزواج، في إطار المبادرة التي أطلقها الصندوق لتيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية داخل المحافظة.