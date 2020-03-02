شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر» تطالب بتوفير ميزانية لسد عجز المعلمين في المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكرت حملة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، الاثنين، قرار وزارة التربية والتعليم بالسماح بالحاصلين على المؤهلات العليا للعمل بالحصة، وذلك بمقابل 20 جنيها للحصة الواحدة، لسد عجز المعلمين.

وقالت عبير أحمد، مؤسس الحملة في تصريحات صحفية، إن الطريقة التي تتعامل بها وزارة التربية والتعليم مع أزمة عجز المعلمين بـ «التهريج»، لافتة إلى أن التعليم قضية أمن قومي ولن تنهض الدولة إلا به، وبالتالي لابد من تعيين معلمين جدد في جميع التخصصات المطلوبة لسد العجز وتوفير الميزانية المطلوبة لذلك من قبل الدولة.

وأشارت إلى أن أزمة عجز المعلمين في المدارس أخدت وقت طويل والمدارس تعاني من العجز الشديد، وكل ذلك ينعكس ويؤثر على العملية التعليمية، ومن الواضح أن الوزارة لا تريد حل هذة الأزمة بطريقة جدية وعلمية تتماشي مع أهمية التعليم.