شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة طلابية تبدأ تطوير «طابية باب رشيد» الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد متولى، مدير عام الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندرية والساحل الشمالى بدء المحطة الثانية من المبادرة الطلابية «حكاية تاريخية» لتطهير وتطوير طابية باب رشيد الموجودة في وسط الاسكندرية الأسبوع المقبل وذلك بعد الانتهاء من رفع مخلفات وتطوير منطقة كوم الناضورة والتى استغرقت شهرين تم خلالها رفع مخلفات من مسطح مساحته 1700 متراً بالجهود الذاتية.

وأوضح «متولى» – لـ«المصرى اليوم» – أن المبادرة دشنها طلاب منتسبون إلى كليات السياحة والفنادق والآثار والاداب بعدة جامعات في الاسكندرية لتطوير وتطهير وتنظيف المواقع الاثرية المفتوحة في المحافظة وكانت البداية بمنطقة كوم الناضورة الاثرية وتم الانتهاء منها ليتم بدء المحطة الثانية للمبادرة المجتمعية.

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وأشار إلى أن طابية باب رشيد تقع داخل حدائق الشلالات القبلية بوسط الإسكندرية وترجع إلى عصر محمد على باشا الذي زودها بستة مدافع، والطابية تتكون من خمسة أضلاع مختلفة الأطوال مبنية من الحجر الجيري متوسط الحجم وتتلاقى هذه الأضلاع في زوايا مبنية من أحجار الليمونيت والجدران ترتفع حوالي 7 أمتار مع وجود ميل بسيط للداخل مشيرا إلى أنه مسجلة في عداد وزارة الآثار بالقرار رقم 10357 لسنة1951 وصادر لها قرار بالحرم بموافقة اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية بتاريخ 17 أغسطس 2018 .

إلى ذلك كرمت منطقة اثار الاسكندريه والساحل الشمالي أمس أعضاء شباب «حكاية تاريخية» على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في سبيل إظهار منطقة كوم الناضورة الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق وتشجيعا للإستمرار لبذل المزيد من الجهد لتجميل المواقع الأثرية بالاتحاد مع شباب الأثريين بحضور الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ومحمد متولى مدير عام اثار الاسكندريه والساحل الشمالي ولفيف من قيادات منطقة اثار الوجة البحري وسيناء ومنطقة اثار الاسكندريه والساحل الشمالي حيث جرى تسليم أعضاء المبادرة شهادات تقدير .

وقال «متولى» أن التكريم جاء تقديرا لأعضاء مبادرة حكاية تاريخية من الشباب الواعد على الجهود المبذولة في الفترة الماضية لتجميل المواقع الاثرية ودعما وتشجيعا للشباب بقضاء وقت فراغهم في أعمال تفيد بلادهم لافتا إلى تكريم جميع عمال الزراعة والنظافة بمنطقه اثار الاسكندريه ضمن المكرمين تقديرا للمجهود المبذول من أجل إظهار مناطق آثار الإسكندرية بالمظهر اللائق.