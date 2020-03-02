شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مأساوي.. طفل إيراني يسقط أرضًا بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو لطفل إيراني قيل إنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، يسقط على الأرض ثم يحاول النهوض مجدداً، إلا أن قدميه لم تعيناه على الوقوف، ولكن حتى الآن لم يتم التاكد من صحته وما هي حالة الطفل الآن.

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ويوضح الفيديو الذي نشرته «العربية»، الطفل وهو يتمايل في مشيته منهكاً، يحاول الاتكاء على السيارة، وما إن وصل إليها حتى انهارت قواه وسقط أرضاً، لتظهر بعدها سيارة الإسعاف وقد أتت لإنقاذ الطفل.

كان قد شهدت إيران ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 54، وعدد الحالات المصابة إلى 978 شخصاً.

إلى ذلك ذكرت هيئة الإذاعة الإيرانية الرسمية، الأحد، تعليق جميع الرحلات الجوية إلى مدينة رشت، عاصمة محافظة غيلان شمال البلاد. ولم تذكر الهيئة أي أسباب للقرار. ويوجد في غيلان أكبر عدد من الإصابات بالبلاد بعد العاصمة طهران ومدينة قم، مركز تفشي الفيروس.