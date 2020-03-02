شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تشارك في مسابقة «كانجارو» الدولية للرياضيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت حنان المداح مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، عن مشاركه المحافظة في مسابقة كانجارو الدولية للرياضيات.

وأستعرضت المداح خلال اللقاء التعريفي بالمسابقة الذي عقد بديوان عام المديرية بالعريش، بحضور عثمان عروج موجه عام الرياضيات بالمديرية وجمال الحجاوى مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، كيفية المشاركة بالمسابقة.

أضافت المداح، أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلاب على اتقان المعرفة في الرياضيات، تطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية، تطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، توفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات، بجانب تعزيز أهمية تعلم الرياضيات للطلبة.

أشارت المداح إلى أن من شروط المسابقة ان يكون الطالب مقيدا بالتعليم ما قبل الجامعي، من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي، بجانب دفع قيمة رسوم الاشتراك في المسابقة، والمشاركة باسم المدرسة المقيد بها الطالب، وألا يزيد سن الطالب على 18 عاماً. وقالت إنه سيلتزم الطالب بمكان وموعد الاختبار الذي سيرشح له.. متمنية التوفيق لطلبة محافظة شمال سيناء.

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