شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حملة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج «الأنيميا والسمنة وقصر القامة» لتلاميذ الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الإثنين، عن بدء فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج أمراض «الأنيميا- السمنة- قصر القامة» لتلاميذ المدارس الابتدائية والمعاهد الأزهرية، مؤكدا أن الحملة تستمر حتى نهاية شهر مارس الجارى.

وقال وكيل وزارة الصحة في بيان صحفي، إن المستهدف خلال الحملة فحص 650 ألف طالب ابتدائي في قري الدقهلية، داخل 1500 مدرسة ومعهد ديني. وأضاف: «الفحص يتم من خلال أكثر من 350 فريقا طبيا ويتكون الفريق الواحد من 3 أفراد ويشمل الفحص قياس الطول والوزن ونسبة الهيموجلوبين بالدم وإعطاء العلاج اللازم».