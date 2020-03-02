شكرا لقرائتكم خبر عن مطروح تشارك لأول مرة في برنامج لإنتاج خرائط إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بأن هناك فريق عمل من مركز بحوث الصحراء وبالتعاون مع جامعة المنصورة ينفذون برنامج النظام المعرفي البيئي ومواجهة المخاطر البيئية بالمحافظات الحدودية، والذي يستهدف إنتاج خرائط الكترونية للمخاطر البيئية وبناء قدرات الجهات العاملة في مجال التوعية ومواجهة المخاطر البيئية، وبناء استراتيجية للتوعية ومواجهة المخاطر البيئية بتلك المحافظات الصحراوية.

كما أكد الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية أن البرنامج يستهدف الجهات المختلفة بمحافظة مطروح للتعرف على الوضع الراهن للجهات العاملة في مجال مواجهة المخاطر البيئية الصحراوية بحضور عدد من خبراء مركز بحوث الصحراء وجامعة المنصورة.