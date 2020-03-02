شكرا لقرائتكم خبر عن بالمستندات.. الحجر الصحى يؤكد خلو سفينة سياحية بميناء الإسكندرية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت إدارة الحجر الصحى بميناء الإسكندرية، خلو السفينة السياحية «سيليسيال كريستال»، من أي حالات إيجابية لفيروس «كورونا». وحصلت «المصرى اليوم»، على صورة ضوئية من مستند رسمى صادر من إدارة الحجر الصحى يؤكد خلو جميع ركاب السفينة من أعراض مرض كورونا المستجد.

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كانت السفينة السياحية «سيليسيال كريستال» وصلت ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، على متنها 629 سائحًا أجنبيًا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 400 فرد. وبمجرد وصول السفينة المالطية القادمة من دولة اليونان، تم رفع حالة الاستعداد القصوى والطوارئ وإجراءات إحترازية لمنع دخول فيروس «كورونا» إلى البلاد.

وأوضح الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه جرى الدفع بفريق من إدارة الحجر الصحي لفحص السياح وطاقم الخدمة على متن السفينة بمنطقة المخطاف الخارجي.

وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه جرى عمل إختبار لجميع السياح بجهاز قياس الحرارة عن بعد لكافة السياح وطاقم السفينة، والتأكد من عدم وجود أي حالات مشتبهة وبدأ التفويج بعد تصريح الحجر الصحي. وتجرى السفينة «كريستال» التي يصل طولها لنحو 134.5 متر، وغاطس بعمق 6 أمتار و10 سم، 5 رحلات بحرية سياحية لميناء الإسكندرية، بدءاً من 2 وحتى 30 مارس الجاري.