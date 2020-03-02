شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 1726 حالة خلال قافلة طبية بمركز العدوة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا إن مديرية الصحة تواصل تقديم خدماتها الطبية، من خلال مجموعة من القوافل التي تنفذها المديرية، ضمن جهود مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، بهدف توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في القرى والمناطق النائية والمحرومة من الخدمات العلاجية المجانية، حيث نفذت المديرية قافلة طبية علاجية بقرية بان العلم التابعة لمركز العدوة خلال يومي 29 فبراير و1 مارس الجاري.

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من جانبه، أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة بالمنيا أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1726 حالة مترددة منها عدد 370 حالة جراحة، و480 لأطفال، و43 حالة جلدية، و314 حالة باطنة، و130 قلب، و141 انف وأذن، و80 أسنان، و113 نساء و55 حالة تنظيم أسرة، وخلع أسنان لعدد 11 حالة بعيادة الأسنان، إلى جانب إجراء تحاليل طبية مختلفة لعدد128 عينة دم وبول وإجراء109 حالة موجات صوتية وأشعة سينية وعدد 25 رسم قلب، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 223 حالة، وتم تحويل عدد 49 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى للمواطنين .

أضاف وكيل المديرية، أنه تم استخدام عيادتين متنقلتين بالإضافة إلى عيادات السجلات وتنظيم الأسرة وتم استخدام غرف الوحدة لعيادات الأسنان والأطفال والقلب والثقافة والأشعة ومعامل الطفيليات والتذاكر.

وأكد أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني في جميع التخصصات والاستعانة بعيادات متنقلة، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.