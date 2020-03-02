شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن ومحافظ بني سويف يفتتحان دار فاقدى الرعاية بشرق النيل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، دار فاقدي الرعاية (المسنين) بالقرية الاجتماعية شرق النيل، بمدينة بني سويف، وذلك بحضور محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، وإحسان عبداللطيف وكيل وزارة التضامن.

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وعقب الافتتاح تفقدت الوزيرة والمحافظ، الدار التي تضم 40 سريرًا موزعة على عنبرين، وتم تجهيزها لتوفير كافة أوجه الرعاية لكبار السن من الذكور، ممن يتم إحضارهم عن طريق فريق التدخل السريع بمديرية التضامن، حيث أثنى المحافظ على مستوى تجهيزات الدار التي توفر الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية للأشخاص بلا مأوى من كبار السن ممن ليس لديهم عائل، مؤكدًا على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة للمسنين.

وأكد محافظ بني سويف على أهمية هذه الخطوة في دعم الجهود لإيواء كبار السن الذين ليس لهم أسرة أو من يتولى رعايتهم، وتعتبر تجسيدًا مهمًا لجهود الدولة ضمن مباردة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة التي تستهدف كل فئات المجتمع، لاسيما وأنه تم مراعاة تجهيز الدار بمستوى لائق، وتوفير وسائل الراحة والترفيه، مؤكدًا على أن المحافظة تسعى من خلال التعاون مع وزارة التضامن والوزارات المعنية في تعظيم الفائدة من كل الجهود الهادفة نحو توفير الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية.

من ناحيتها، أوضحت الوزيرة أن حماية الاشخاص فاقدي الرعاية هي أحد محاور عمل الوزارة، سواء كان هؤلاء الأشخاص بلا أسر أو هجروا أسرهم أو يعانون من حالة نفسية وعقلية صعبة، ما يجعلهم غير قادرين على العودة لأسرهم، حيث تقدم لها الدار كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والتأهيل النفسي والاجتماعي لتعويض حرمانهم من عوائلهم.

محافظ بني سويف يشارك وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح دار فاقدى الرعاية بشرق النيل

محافظ بني سويف يشارك وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح دار فاقدى الرعاية بشرق النيل

محافظ بني سويف يشارك وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح دار فاقدى الرعاية بشرق النيل