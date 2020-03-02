السيسى يبحث مع وزيرة دفاع فرنسا تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل وزيرة الدفاع الفرنسية. القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل وزيرة الدفاع الفرنسية. تناول اللقاء تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وتبادل وجهات النظر إزاء المستجدات على صعيد عدد من القضايا والأزمات الإقليمية والجهود المشتركة للتوصل إلى تسويات سياسية لمختلف الأزمات القائمة بالمنطقة. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.



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