شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زحام مرورى على كوبرى أكتوبر فى اتجاه المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 6 أكتوبر زحام مرورى وكثافات عالية للسيارات، وذلك في الاتجاه للقادم من مدينة نصر ومتجه إلى المهندسين، ويشهد الكوبرى من مطلعه فى طريق النصر انتظام حركة المرور حتى أعلى منطقة العباسية، حيث تبدأ الكثافات المرورية فى الظهور، والتى تستمر حتى مخرج التحرير، وبعد مخرج التحرير تبدأ هذه الكثافات فى الانخفاض حتى نهاية الكوبرى في الدقى والمهندسين.

وشهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، خلال الذروة الأولى للزحامات، ظهور كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم والطلاب إلى الجامعات والمدارس أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية. وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

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وتواجدت على الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة و يفضل التوجه لعرابى وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين و كثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.