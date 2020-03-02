شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صلاح على تويتر: أول دواء للقضاء على كورونا ‏هو محاربة الذعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الكاتب الصحفى رئيس تحرير ”الخليج 365”، من حالة الفزع المنتشرة بسبب تسجيل حالة "كورونا" لأجنبى فى مصر، وهو ما تسبب فى قلق الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديدا بين أولياء الأمور لطلبة المدارس.

وعلق خالد صلاح على هذه الحالة من القلق والذعر عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلا "أول دواء للقضاء على كورونا .. ‏هو محاربة "الذعر " .. ‏البلد اللي هتدخل فى حالة panic .. ‏هتدفع ثمن أكبر .. ‏ومش هتعرف تسيطر على الوضع .. ‏وكذلك الأسرة إذا لا قدر الله أصيب أحد أفرادها .. ‏يجب أن تحمي نفسها من الذعر والخوف المبالغ فيه أولاً .. ‏احموا الأمة بمحاربة زرع الرعب بين صفوف الناس"



خالد صلاح على تويتر

يأتي ذلك في الوقت الذى بدأ القلق والخوف يتسربان إلى الكثيرين وتحديدا أولياء أمور طلبة المدارس والجامعات من انتشار مرض الكورونا بعد ظهوره في مصر، ففور الإعلان عن وجود حالة "كورونا" إيجابية في مصر، انتشر على مجموعات "الماميز"، وأولياء الأمور على السوشيال ميديا، ومجموعات الواتس آب، فزع كبير وشائعات من وجود حالات في بعض المستشفيات، وأن هناك مدارس بعينها أُغلقت بسبب ظهور بعض الحالات.

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التحذيرات من الشائعات وحالة الذعر المنتشرة لا تعنى التقليل من الوضع القائم بوجود حالة إيجابية أعلنت عنها مصر أمس، في بيان صادر من وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية.

الوعى بمخاطر الفيروس، ومعرفة طرق الوقاية منه، هما أفضل وسيلة لمحاربة القلق المتسرب إلى الكثيرين.

وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قد توجهت مساء أمس للصين، في زيارة هناك لتبادل الخبرات في الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وتقديم مساعدات طبية الي الشعب الصين .

قالت مصادر مطلعة بالمطار ، تم إنهاء إجراءات سفر وزيرة الصحة من استراحة كبار الزوار، وغادرت علي الطائرة الاماراتية المتجهة إلي دبي ومنها إلي الصين.