شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: إطلاق تقرير المخدرات العالمى لعام 2020 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة غادة والى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، أن هناك 40 من صانعي التغيير من 32 دولة فى فيينا بمنتدى الشباب CND2020 لتبادل الخبرات وسماعهم.

وأضافت غادة والى من خلال سلسلة تغريدات عبر تويتر، أن لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات يدعم القادة الشباب الذين يعملون من أجل عالمنا، فيمكن لجميع الأشخاص الذين يبلغ عددهم 35 مليونا والذين يعانون من اضطرابات تعاطى المخدرات الوصول إلى العلاج.



كلمة غادة والى

وتابعت، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات يساعد فى معالجة مشكلة المخدرات العالمية وتمكين الناس، و تزويد 86 دولة بـ 220 أداة من أدوات الأمم المتحدة لمعالجة أزمة المواد الأفيونية، وسيتم إطلاق تقرير المخدرات العالمي لعام 2020 في يونيو.

Advertisements



غادة والى

واختتمت، فخورة بافتتاح اللجنة الـ 63 لمكافحة المخدرات فى فيينا مع أكثر من 1100 مشارك من 131 دولة و97 منظمة غير حكومية و17 منظمة دولية، حيث يجتمع العالم لعرض الحلول ويقرر سياسات مواجهة تحديات المخدرات التى تواجه جميع مجتمعاتنا.

وأثنت الدكتورة غادة والى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، على كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشأن معاناة النساء من عدم المساواة، والذى وصفه بأنه "حماقة، مؤكده الدعم الكامل من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، لأى عمل يقود لتمكين المرأة.

وقالت المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، فى تغريده عبر تويتر، "أنطونيو جوتيريش.. عدم المساواة بين النساء هو فى الواقع غباء وغير مقبول.. لقد أظهرت قيادتك أنه حيثما توجد إرادة، فهناك طريقة.. الدعم الكامل من خلال UNOV وUNODC لعمل يقود تمكين المرأة والحقوق المتساوية".