شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الحالة الثانية للأجنبى حامل فيروس كورونا تقاس حرارته كل 8 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الحالة الثانية التى تم الكشف عنها حاملة لفيروس كورونا للشخص الأجنبي الكندي مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية بشكل منتظم بمستشفى النجيلة بمطروح.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الحالة يتم قياس درجة الحرارة لها كل 8 ساعات مع فحصها ومناظرتها طبيا وإجراء الفحوص والتحاليل اللازمة لها على مدار الساعة، مضيفة: أنه يتلقى 3 وجبات رسمية يوميا مع توفير رعاية طبية فائقة من خلال طاقم طبى وتمريضى والمريض لا يفارق العزل حتى تمام الشفاء.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) داخل البلاد لشخص أجنبى.

وأوضح بيان أن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه فى الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تم احالته الي مستشفي العزل، وهو يتلقي الان الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا والاطمئنان عليه، موضحًا أن الحالة إيجابية للفيروس ولديه اعراض مرضية بسيطة ، وحالته مستقرة، مؤكدا: إن الوزارة تقوم حاليا باتخاذ اجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال اجراء التحاليل اللازمة للفيروس.

Advertisements

وأشار الي إنه باكتشاف هذه الحالة تصبح هى الحالة الثانية فى مصر لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا تعافي الحالة الاولي وخروجها من مستشفي بعد تلقيها الرعاية اللازمة، لافتا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وقال إنه الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وفي هذا الصدد أشاد الدكتور جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع الموقف، وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها، مشيدًا بالإجراءات الوقائية التى اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها.

وتتابع وزيرة الصحة والسكان انعقاد غرفة إدارة الأزمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة والتي تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة موقف فيروس كورونا المستجد داخل البلاد وخطة الوزارة الوقائية بالمنافذ والموانئ وجميع مديريات الصحة بالجمهورية.