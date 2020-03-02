شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. الإعدام شنقا لهشام عشماوي و36 إرهابيا بقضية "أنصار بيت المقدس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها إصدار محكمة جنايات القاهرة حكما يقضى بإعدام هشام عشماوي و36 إرهابيا فى قضية "أنصار بيت المقدس".

حيث أسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

موقع التنمية المحلية الإلكترونى يحتفظ للمحافظين السابقين بمناصبهم.. صور

فى 27 ديسمبر الماضى، صدرت حركة المحافظين الجدد والتى شملت 16 محافظا، إضافة إلى عدد من نواب المحافظين ورغم مرور نحو ثلاثة أشهر على حركة المحافظين الجدد، إلا أن الموقع الرسمى لوزارة التنمية المحلية عبر الإنترنت لم يحدث قائمة المحافظين.

ورصد ”الخليج 365” بقاء موقع وزارة التنمية المحلية على الدكتور علاء عبد الحليم، محافظا للقليوبية، رغم أن الحركة تضمنت نقل اللواء عبد الحميد الهجان من محافظ قنا إلى القليوبية، كما أبقى الموقع على اللواء إسماعيل عبد الحميد ، محافظا لكفر الشيخ، غير أن الحركة تضمنت إسناد المحافظة للواء جمال نور الدين.





إصابة أسترالية تثير الشكوك حول انتشار كورونا فى قطر..والإمارة تواصل التعتيم

في خطوة تثير شكوكا أقرب إلى اليقين بأن فيروس كورونا منتشر بدرجة كبيرة فى إمارة قطر، كثفت السلطات الأسترالية إجراءاتها للتواصل مع ركاب كانوا على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى سيدني الأسبوع الماضي وكانوا يجلسون بالقرب من امرأة تأكد فيما بعد أنها الحالة السادسة لفيروس كورونا في نيو ساوث ويلز.





محافظة القاهرة: عقار مصر الجديدة المنهار تراثى ونحقق فى أسباب سقوطه

أكد اللواء حسن صفوت رئيس حى مصر الجديدة، أن العقار المنهار جزئيا منذ قليل بشارع بيروت، عقار ذات طراز معمارى، مكون من 4 أدوار، وخالى من السكان ولم يسفر عن أى إصابات، مشيرا إلى أنه تم فرد كردون أمنى وغلق الشارع حفاظا على أرواح المارة والممتلكات.

وأضاف رئيس حى مصر الجديدة، لـ"الخليج 365"، أنه تم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والعقارات المجاورة، للتأكد من عدم تأثرها بالانهيار، بالإضافة إلى تحديد المسئولية القانونية واحتمالية تخريب العقار من عدمه، خاصة أنه عقار تراثى والقانون يمنع هدمه، كذلك سيتم تحديد طريقة استكمال هدم العقار، بقرار من اللجنة، كما سيتم رفع المخلفات أولا بأول لفتح الشارع بأسرع وقت .





كورونا يسجل 1577 إصابة فى إيطاليا.. وخبير يتوقع سيناريو كارثى لألمانيا وفرنسا

واصل فيروس كورونا انتشاره في إيطاليا وسط مخاوف متزايدة بين المواطنين ودول الجوار الأوروبي مسجلاً 1577 إصابة، و34 وفاة بحسب ما أعلنه رئيس هيئة الدفاع المدنى إنجيلو بوريللى، وسط تحذيرات خبراء من انتشار مماثل في فرنسا وألمانيا.

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وزير الإسكان: بدء سداد مقدمات حجز 238 وحدة سكنية بالرحاب الأحد بعد المقبل

‫قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ يوم الأحد بعد المقبل الموافق 15 مارس الجارى، التسجيل على الموقع الإليكترونى لبنك التعمير والإسكان، (www.hdb-reservation.com)، لحجز 238 وحدة سكنية، بمساحات من 92 م2 : 131 م2، بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.

رئيس الوزراء يتابع مستجدات "كورونا" والإجراءات الاحترازية لمواجهته

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جهود الدولة والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، حيث كان رئيس الوزراء قد أكد مؤخرا أنه تم تشكيل لجنة أزمة وغرفة أزمات لمتابعة الإجراءات الاحترازية على مستوى الجمهورية، وذلك بشكل يومي، كما يتم متابعة أي حالات مشتبه بها وفحصها، كما وافق مجلس الوزراء على استيراد وزارة الصحة لأجهزة إضافية بتكلفة بلغت نحو 150 مليون جنيه، لزيادة تامين كافة المنافذ.





التعليم: منح الصلاحية لترقية 65 ألف معلم بآليات إلكترونية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتحقيق الرضا الوظيفي للمعلمين، عقدت الوزارة اجتماعًا لمديري المديريات والإدارات التعليمية ومديري التنسيق عبر شبكات الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة الإجراءات الخاصة بالقرار الوزارى (40) الخاص بالتسوية على وظيفة مُعلم للفئات المحددة بالقرار، والقرار الوزارى (41) الخاص بتغيير المُسمى الوظيفى.

صحيفة كويتية: وضع وزير شئون مجلس الأمة فى الحجر المنزلى بسبب كورونا

كشفت صحيفة الجريدة الكويتية، عن وضع مبارك الحريص وزير الدولة لشؤون الخدمات ومجلس الأمة الكويتى فى الحجر المنزلى، بعد عودته من إجازة قضاها فى إيطاليا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، اليوم الاثنين، أن وزير الدولة لشؤون الخدمات ومجلس الأمة الكويتي، لن يحضر الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم؛ وذلك كإجراء احترازي.

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بدءا من غد الثلاثاء

توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من غدٍ الثلاثاء، محذرا بشدة من تخفيف الملابس نتيجة الفارق الكبير بين درجات الحرارة الصغرى والكبرى على مدار اليوم الواحد، جاء ذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصرى اليوم الاثنين.