شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكويت: لا إصابات أو اشتباه بكورونا بين أبناء الجالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، متابعة السفارة لتطورات فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، منذ اعلان السلطات الكويتية عن رصد حالات للإصابة به، والجهود الحثيثة التى تقوم بها لمنع انتشاره ، وأضاف القونى - فى بيان صحفى اليوم الاثنين ، أنه لم يتم رصد أية حالات للإصابة بالفيروس إلى الآن بين المصريين المقيمين بالكويت، كما لم تعلن السلطات الكويتية عن أية حالات اشتباه أو إصابة لمواطنين مصريين دخلوا عبر منافذ الوصول خلال الفترة الماضية، مؤكدا استمرار التواصل مع الجانب الكويتى فى هذا الشأن، ولا سيما الإجراءات المتعلقة بإجراءات فحص المصريين بمنافذ الوصول وتأشيرات الدخول .

ودعا القونى، أبناء الجالية المصرية مجدداً، لاتباع الإرشادات الطبية الوقائية، وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة، والالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص فى هذا الشأن، منوها إلى قيام القنصلية فى الكويت، باتخاذ بعض الاحتياطات؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات القنصلية للجمهور وفق الإرشادات الوقائية المتبعة .

ومن جانب آخر، أشار سفير مصر لدى الكويت طارق القونى ، إلى الاهتمام الذى يحظى به موضوع (فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19) فى مصر ، ومتابعة كافة أجهزة الدولة لتطوراته داخليا وخارجيا، لافتا فى هذا الصدد إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع عدد من الوزراء المعنيين أمس الأحد، وتوجيهاته برفع درجات الاستعداد؛ لمواجهة ظهور أية حالات محتملة، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

كما نقل القونى، تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن الدولة لن تخفى شيئاً فى هذا الخصوص، وتتعامل مع هذا الملف بكل شفافية، وتوجيهه للجهات المعنية بتنفيذ الأدوار المطلوبة من كل منها، فى إطار خطة الدولة لمواجهة الفيروس، فضلا عن التنسيق اليومى مع منظمة الصحة العالمية، وتطبيق تعليمات المنظمة فى هذا الشأن.

واستعرض القونى، جانبا من الإجراءات التى اتخذتها الدولة بتشديد الإجراءات الاحترازية، بما فى ذلك تشديد الفحص الطبى فى المطارات والموانئ تجاه القادمين من كافة الدول، وتجهيز المرافق الطبية اللازمة، وتدريب فرق الرصد وجميع الفرق الطبية على كيفية التعامل الآمن مع حالات الإصابة، وكذلك التدريب على كيفية اتباع أساليب مكافحة العدوى، بالإضافة إلى توفير المخزون الاستراتيجى من المستلزمات الطبية.

Advertisements

وحول ما يثار بشأن انتشار الفيروس فى مصر، شدد القونى على أن إجمالى عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغت حالتين حتى 2 مارس الجاري، وهى لشخصين أجنبيين كانا فى زيارة لمصر، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية بشأنهما، فيما لم يتم تسجيل أية حالات إصابة بين المصريين.

ونوه القونى فى هذا الإطار، إلى ما أعلنت عنه وزيرة الصحة هالة زايد، عن سحب عينات من 1443 حالة مشتبهاً بها، وتبين سلبيتها، إضافة إلى قيام وزارة الصحة بمتابعة المخالطين للحالات التى أعلنت عنها دول، مثل كندا، وفرنسا، والتى كانت فى زيارة لمصر مؤخراً، والاطمئنان لعدم وجود إصابات بينهم، مشيرا إلى عدم وجود دليل على فرضية إصابة تلك الحالات أثناء وجودها بمصر، فضلا عن أن تلك الدول لم تتخذ أية إجراءات احترازية إضافية تجاه القادمين من مصر، بخلاف الكشف الذى تجريه فى منافذ الدخول لكل القادمين اليها من جميع الجنسيات.

واختتم سفير مصر لدى الكويت طارق القونى تصريحاته ، بالتأكيد على أنه لا توجد مصلحة لإخفاء معلومات حول انتشار المرض بمصر، لا سيما مع التزام مصر بمعايير منظمة الصحة العالمية، مستشهدا بالإجراءات التى قامت بها الدولة فى حالات مشابهة، مثل أنفلونزا الطيور والخنازير .

وأهاب القونى بوسائل الإعلام ، ووسائل التواصل الاجتماعى ، توخى الدقة وعدم تداول معلومات غير موثوقة المصدر، ومتابعة ما يصدر عن الجهات الرسمية، ومنظمة الصحة العالمية، التى تعمل بشكل وثيق مع مصر فى تقديم المشورة الفنية الخاصة بأنشطة التحقيق والاستجابة، ولم يصدر عنها أية بيانات تشير لانتشار الفيروس فى مصر .