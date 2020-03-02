شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة مهرجان الهند على ضفاف النيل: لا نخشى إقامته فى مصر لأنها آمنة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إيلا كيرلا، المديرة الفنية لمهرجان الهند على ضفاف النيل المقام خلال الفترة من 2 وحتى 10 مارس، إنه لا توجد أى مخاوف من إقامة المهرجان هذه الأيام بسبب فيروس الكورونا الذى يخيف العالم فى الوقت الحالى وذلك بسبب أنه مقام على أرض مصر الآمنة من الفيروس والعدوى.

وأضافت كيرلا، فى تصريح صحفى على هامش المؤتمر الصحفى الذى نظمته سفارة الهند لإطلاق مهرجان الهند على ضفاف النيل فى دورته الثامنة، إلى أن المهرجان يقدم لمحة عن ثقافة الهند النابضة بالحياة، كما يعمل على تعزيز التعاون الفنى والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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ويقام مهرجان الهند على ضفاف النيل تنظمه سفارة الهندبالقاهرة ومركز مولانا آزاد الثقافى الهندى التعاون مع عدد من الجهات المصرية وهى وزارة الثقافة ووزارة السياحة ومركز الفنون ودار الأوبرا المصرية وشركة تيم ورك آرتس الهندية الرائدة فى مجال الترفيه.

وقال راهوال كواليشيرايث، سفير الهند بالقاهرة، أن العلاقات بين الهند ومصر ممتدة بجذورها فى عمق التاريخ، حيث أشار بعض العلماء إلى أن الملكة حتشبسوت قد أرسلت سفنا تجارية إلى الهند، كما أن الاتصالات البحرية بين الهند ومصر كانت موجودة قبل عدة قرون من ميلاد المسيح، وكان للمهاتما غاندى، علاقات خاصة بمصر، حيث تأثر غاندى بالزعيم الوطنى المصرى مصطفى كامل باشا، وكانت هناك رؤية مشتركة للمهاتما غاندى وسعد زغلول حول الاستقلال كما أنه من المعروف أن الصداقة جمعت بين نهرو وجمال عبد الناصر، وقد عملت الهند ومصر معًا من خلال حركة عدم الانحياز والأمم المتحدة.

وأضافت راهوال كواليشيرايث، سفير الهند بالقاهرة، أن العلاقات بين الهند ومصر قوية، وممتدة عبر التاريخ، موضحًا أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى قام بها إلى الهند أسهمت فى تعزيز العلاقات الثنائية، حيث اتفق زعيما البلدين على إقامة شراكة جديدة لعصر جديد، كما أن لدى البلدين رؤى وتصورات سياسية متقاربة للقضايا الثنائية والإقليمية والعالمية.