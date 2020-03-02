البابا تواضروس يستقبل رئيس برلمان النمسا..صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الاثنين، بالمقر البابوي بالقاهرة، رئيس البرلمان النمساوي، فولفجانج سوبوتكا، والوفد المرافق له. وتأتي زيارة رئيس البرلمان النمساوي فولفجانج للمقر البابوي بالقاهرة في إطار زيارته الحالية التي يجريها لمصر.

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