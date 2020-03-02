مركز زاهي حواس للمصريات ينظم زيارة علمية لآثار سقارة.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

نظم مركز زاهي حواس للمصريات، بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، زيارة علمية لآثار سقارة ومتحف المهندس "إيمحتب".

وقدم كل من الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة القاهرة، والدكتور حسين عبدالبصير، مدير مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، عرضين شاملين لتاريخ وآثار سقارة تناولا فيه ابتكار المصري القديم للبناء بالحجر ودور المهندس "إيمحتب" في ذلك.

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وأكد بدران، خلال عرضه، أن هرم الملك زوسر أقدم مبنى معماري في تاريخ البشرية ولذلك يحظى باهتمام العالم أجمع.

وبدأت الزيارة بشرح عملي في قاعة التهيئة المرئية على الماكيت المجسم لعناصر المجموعة الجنائزية للملك زوسر.

وأعقب ذلك مشاهدة فليم وثائقي لعالم الآثار زاهي حواس، ثم زيارة متحف ايمحتب والمجموعة الجنائزية للملك زوسر ومقبرة مريروكا صهر الملك تتي أول ملوك الأسرة السادسة ثم مقبرة كاجمني ومقبر "نفر سشم بتاح" ثم المرور علي هروم ونيس وهرم الملك أوسر كاف ومقبره "بتاح حتب" و"أخت حتب" ثم الانتقال لزيارة مقبرة الأخوين والطيور والفنانين ومقبرة نفر ومقبرة مايا وحور محب واختتمت الزيارة بزيارة "السرابيوم" مدافن ابيس ومقبرة تي.