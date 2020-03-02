وكيل البرلمان: مصر أربكت خطط إثيوبيا وأفقدتها مصداقيتها أمام العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قدم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، التحية للوفد المصري المفاوض في مباحثات سد النهضة في أمريكا، مؤكدًا أن قوة حجة المفاوض المصري والأداء الرفيع لهم أربك كافة الخطط الأثيوبية وفضح مؤامراتهم على مصر أمام دول ومنظمات العالم.

وقال وهدان، في بيان، اليوم الاثنين، إن مصر استطاعت إقامة الحجة على النظام الأثيوبي وإظهار نيتهم وكشف خداعهم ومحاولتهم كسب الوقت من أجل استكمال السد، وكذلك إظهار أنفسهم أمام المجتمع الدولي بأنهم الطرف الضعيف الذي يسعى للتنمية وأن مصر هي من تعرقل تنميتهم، مؤكدًا أن هروب إثيوبيا من التوقيع على المسودة الأمريكية لاتفاق ملء السد وتشغيله أفقدهم مصداقيتهم وأظهر حقيقتهم.

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وأشار وكيل النواب، إلى أن القيادة المصرية والمفاوض المصري أثبتوا استراتيجية وحنكة سياسية كبيرة وواضحة في التعامل مع ملف سد النهضة، وكشفوا سوء نية الجانب الأثيوبي وتنصله من أي التزام بالشفافية والتنسيق وعدم الإضرار بمصر.

وتابع وهدان: "على مدار السنوات الماضية حاول الجانب الإثيوبي، الظهور بموقف الضعف والفقر من أجل استجلاب تعاطف دول العالم بانهم يسعون للتنمية فقط دون الإضرار بأحد وهو ما ثبت عكسه فقدوا كل ذلك أمام العالم أجمع"، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية.

وشدد وكيل مجلس النواب، على أن مصر لن تقف عاجزة أمام المؤامرات الإثيوبية ومستعدة لكافة الاحتمالات الممكنة لحماية حقها التاريخي في مياه النيل والذي تكفله القوانين والمواثيق الدولية.