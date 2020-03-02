وزير الطيران ورئيس هيئة الاستثمار يبحثان تفعيل آليات التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبحث التعاون بين الجانبين لتقديم كافة الخدمات اللازمة للمستثمرين، وترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر.

وقال المستشار محمد عبدالوهاب، إن النجاح في التعريف بالإصلاحات التشريعية والهيكلية التي نفذتها مصر مؤخرًا وتحسين بيئة الأعمال في مصر والترويج للفرص الاستثمارية يرجع الفضل فيه لتضافر جهود كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة بما يُحقق المزيد من النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو وزيادة فرص العمل.

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واتفق وزير الطيران المدني ورئيس هيئة الاستثمار على إنشاء مكتب لهيئة الاستثمار داخل مطار القاهرة الدولي، وذلك للرد على كافة استفسارات المستثمرين وإمدادهم بالمعلومات والبيانات والمطبوعات المتعلقة بالقوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لمناخ الاستثمار، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة على البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية.

كما تم الاتفاق على عرض أفلام ترويجية حول أهم المشروعات القومية التي نفذتها مصر مؤخرًا والإصلاحات الاقتصادية للحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار بصالات انتظار الركاب بالمطارات والرحلات الجوية، وعرض المطبوعات الخاصة بترويج مناخ الاستثمار في مصر بصفة دورية على متن رحلات مصر للطيران إلى دول العالم المختلفة.

وشهد اللقاء استعراض الطرفين طلبًا لإحدى الشركات العالمية لتنفيذ استثمارات جديدة داخل كافة مطارات مصر لما تتميز به من سوق واعدة، وبما لها من مكانة جغرافية هامة.