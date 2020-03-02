خلفًا للنحاس.. محمد عمرو لطفي أمينًا عامًا لبيت الزكاة والصدقات المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

كلف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، اللواء محمد عمرو علي توفيق لطفي، للقيام بعمل الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري لمدة عام، خلفًا للدكتور صفوت النحاس.

وتخرج اللواء محمد عمرو لطفي في كلية الشرطة عام 1980م، وحصل على العديد من الدورات التدريبية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، وغسل الأموال والتهرب الضريبي، وتدرج في العديد من المناصب الشرطية إلى أن وصل لمنصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية.

يذكر أن بيت الزكاة والصدقات المصري تأسس في 9 سبتمبر 2014 كهيئة مستقلة، ويخضع لإشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، يهدف إلى تنمية وصرف أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والإعانات الخيرية في وجوهها المقررة شرعًا، وفقًا لرؤية علمية تنموية تسعى إلى ترسيخ قيم العطاء والتكافل الاجتماعي؛ لسد الفجوات التنموية، وتقديم الدعم الأمثل لمستحقي الزكاة.