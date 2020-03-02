قافلة الأزهر الطبية بالواحات توقع الكشف على 1687 شخصًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

واصلت قافلة الأزهر الشريف الطبية، الموفدة إلى مستشفى الواحات البحرية، أعمالها لليوم الثاني، وسط إقبال كثيف من المواطنين.

وأوضحت مشيخة الأزهر، في بيان، اليوم الاثنين، أن أطباء القافلة وقعوا الكشف الطبي على 1687 شخصًا بمختلف التخصصات، وأجروا 34 عملية جراحية في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأطفال، والنساء، والرمد، والعظام، والمسالك البولية، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأشارت المشيخة، إلى أن القافلة تتميز بإجراء عمليات جراحية باستخدام المناظير، مما يقلل الألم الناتج عن الجراحة، والمضاعفات والأعراض الجانبية بالمقارنة مع الجراحة التقليدية، كما أن إجراء تلك العمليات يوفر على الأهالي عناء السفر لمسافات طويلة إلى مستشفيات القاهرة.

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وتضم القافلة نخبة من أساتذة طب الأزهر في العديد من التخصصات، تشمل "المخ والأعصاب، والعظام، والباطنة، والصدر، والأنف والأذن والحنجرة، والأطفال، والتخدير، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، وجراحة الأطفال، وجراحة العيون، وأمراض النساء"، على أن يستمر عملها حتى السابع من مارس 2020.

وتعد هذه القافلة هي الثامنة التي يرسلها الأزهر الشريف إلى منطقة الواحات البحرية، بالإضافة إلى العديد من القوافل الطبية والإغاثية داخل مصر في مناطق (بئر العبد بشمال سيناء - رأس سدر وسانت كاترين والطور بجنوب سيناء - النوبة بأسوان - حلايب وشلاتين - سوهاج - قنا - الأقصر)، بالإضافة إلى إرسال العديد من القوافل خارج مصر مثل قافلة جمهورية تشاد وقافلة بوركينا فاسو.

وتأتي هذه القوافل الطبية في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف القوافل الطبية والإنسانية لهذه المناطق؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، انطلاقًا من الدَّور الإنسانى والاجتماعي للأزهر الشريف، والذي يُعَدّ مُكَمِّلًا لدوره الدعوي والتعليمي.