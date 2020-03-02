طلب إحاطة بشأن توقف مشاريع الصرف الصحي بقرى المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
تقدمت الدكتورة شيرين عبدالعزيز القشاش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان ووزير النقل، بشأن توقف جميع تصاريح حفر الطرق الخاصة بهيئة الطرق التابعة لوزارة النقل لحفر مشاريع الصرف الصحي، مما أدى إلى توقف جميع مشاريع الصرف الصحي لقرى محافظ المنوفية.
وقالت شيرين القشاش، في طلبها: "بسؤال هيئة الطرق أفادت بأن الهيئة لديها مستحقات مالية لمشاريع تمت منذ سنوات وبرغم دفع مقاسات الطرق لمشاريع الصرف الحالية فكل ما يحدث على أرض الواقع هو خطابات صادرة من هيئة الطرق لهيئة الصرف الصحي ثم خطاب من هيئة الصرف لهيئة الطرق وكله استهلاك للوقت والمجهود المهدر بسبب البيروقراطية الإدارية".
وتابعت عضو مجلس النواب: "ألم يحن الوقت لأن ترى مشاريع الصرف الصحي بمحافظة المنوفية النور بدلًا من توقفها سنوات بحجج واهية مثل استكمالات قرية بتبس وشنوان وخط طرد سلكا"، مطالبة بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بقرى محافظة المنوفية.
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