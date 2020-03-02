وكيل خارجية النواب: مصر تتعامل بأمانة وشرف تجاه ملف سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أعرب اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيين، بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير 2020، والتي تغيبت عنها إثيوبيا لإعاقة مسار المفاوضات.

وقال عقيل، في بيان، اليوم الاثنين، إن اعتزام إثيوبيا المضي قدمًا في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية، وليس ارتباطًا بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية.

وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن الاتفاق العادل الذي ترعاه واشنطن، يمثل حلًا وسطًا ويتسق تمامًا مع أحكام القانون الدولي، وجاء نتيجة مفاوضات وجولات مكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا، ومن ثم فهو يحقق مصالح الدول الثلاث، ويمثل حلًا للقضايا العالقة إذا أحسنت إثيوبيا نيتها وصدقت في وعودها.

وأشار إلى أن مصر تتفاوض بكل أمانة وشرف وحسن نية، في زمن قل فيه الشرف، وتضع مصلحة بلادها وشعبها وحقها التاريخي في مياه النيل قبل كل شئ.