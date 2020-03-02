ضبط عاطل بحوزته هيروين وسلاح ناري في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط من ضبط (عاطل -مقيم بدائرة المركز -سبق اتهامه في 5 قضايا "مخدرات، سرقة سيارة، ضرب") وبحوزته (فرد خرطوش-كمية من مخدر الهيروين وزنت 180 جرام -مبلغ مالي). بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، واستخدام السلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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