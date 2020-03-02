سقوط عاطل بـ 88 كيلو بانجو وبندقية آلية في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة أجهزة الأمن بقطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عاطل أدار وكرًا للاتجار في مخدر البانجو، وبحوزته 88 كيلو في محافظة أسوان.

كانت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أفادت بقيام "عاطل"، مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو، بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة إدفوا مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه وبحوزته بندقية آلية - 3طلقات نارية من ذات العيار - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 88 كيلو جرام.

وبمواجهته اعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.