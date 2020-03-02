القبض على ربة منزل تستدرج الأطفال وتسرق مشغولاتهم الذهبية في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على ربة منزل تقوم باستدراج الأطفال صغار السن، وسرقة المصوغات الذهبية التي يتحلون بها في المطرية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا من المقدم كريم بحيرى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، يفيد بتلقي بلاغًا من "س. ع. ج" 65 سنة عامل، بأنه اثناء قيام نجلته الطفلة "ش" 5 سنوات، ومقيمة بذات العنوان باللهو أمام العقار محل سكنهما، قامت سيدة مجهولة باستدراجها واصطحابها داخل توك توك، وانصرفت.

وبتكثيف التحريات، ومن خلال النشر عن أوصاف الطفلة المبلغ بغيابها، فقد أمكن التوصل إلى تواجد طفلة بذات مواصفات الطفلة المبلغ بغيابها بمنطقة سوق السيراميك سوق المهاجرين، دائرة قسم شرطة المرج.

وبالانتقال أمكن العثور على الطفلة، حيث تعرف عليها والدها وقرر بقيام المتهمة بالاستيلاء على قرطها الذهبي، وبوضع الخطة موضع التنفيذ ومن خلال تتبع خط سير هروب المتهمة وفحص كاميرات المراقبة محل الواقعة، وصولاً لمكان التخلي عن الطفلة، وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المرج من تحديد المتهمة مرتكبة الواقعة، وتبين أنها "م. ف. ص" 29 سنة ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية.

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وممن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى مكان اختبائها بشقة في الإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها بمأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، أسفرت عن ضبطها اثناء تواجدها بالشقة المشار اليها، وبمواجهتها بالتحريات أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وبتطوير مناقشتها أقرت بمزاولتها نشاطاً فردياً في استدراج الأطفال صغار السن وسرقة المصوغات الذهبية التي يتحلون بها، واعترفت بارتكاب واقعة سرقة قرط ذهبي من الطفلة "جني" 6 سنوات، ومقيمة دائرة قسم شرطة المرج، اثناء تواجدها بشارع مؤسسة الزكاه.

كما تم بإرشادها ضبط 2 قرط ذهبي المستولى عليهما لدى عميلها " سيئ النية " لدى "ع. ع. م" 58 سنة صاحب محل مصوغات، وباستدعاء المبلغ ووالد المجني عليها الثانية"إ. أ. أ" 28 سنة فرد امن ادارى بالبنك الأهلي، تعرفا على المضبوطات والمتهمة، واتهماها بالسرقة، وقرر المجني عليه الثاني بعدم تحريره محضراً بواقعة السرقة، وتحرر عن تلك الوقائع المحاضر اللازم.

وتم العرض على النيابة العامة، وجاري تطوير مناقشتها عما ارتكبته من حوادث أخرى.