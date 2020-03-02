"الأمن العام" يشن حملة لنزع السلاح في أسيوط لإنهاء الخصومات الثأرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شن قطاع الأمن العام، بمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط مدعومة بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، وإدارة قوات الأمن، حملة مكبرة لاستهداف أفراد عائلتي المقيم أفرادهما بدائرة مركز القوصية" والمرتبطين بخصومة ثأرية. وأسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 7 قطع سلاح ناري (2بندقية إسرائيلي - بندقية آلية - بندقية خرطوش- 3فرد خرطوش)، و 244 طلقة مختلفة الأعيرة بحوزة متهمان ينتميان لعائلة منهم. بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للأسلحة النارية، والذخائر بدون ترخيص بقصد استخدامها في النزاع الثأري بين العائلتين . جاء ذلك في إطار خطة قطاع الأمن العام، لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وبخاصة متجري وحائزي الأسلحة النارية، والذخائر بدون ترخيص وأطراف الخصومات والنزاعات الثأرية والقبلية بحملات مكبرة برئاسة القطاع.

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