الداخلية تكرم لاعبي اتحاد الشرطة الفائزين في البطولة الإفريقية للمصارعة- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أناب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية لتكريم 4 من لا عبى اتحاد الشرطة الرياضي، لفوزهم بالمراكز الأولى، وحصدهم الميداليات الذهبية، الفضية، والبرونزية وكذا المركز الخامس في البطولة الأفريقية للمصارعة التي أقيمت بدولة الجزائر .
يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية، على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، إيماناً برسالة الرياضة السامية وتقديراً لما أظهره اللاعبين من تميز وقدرٍ عالٍ من المسئولية الوطنية .
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