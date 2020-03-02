الداخلية تكرم لاعبي اتحاد الشرطة الفائزين في البطولة الإفريقية للمصارعة- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أناب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية لتكريم 4 من لا عبى اتحاد الشرطة الرياضي، لفوزهم بالمراكز الأولى، وحصدهم الميداليات الذهبية، الفضية، والبرونزية وكذا المركز الخامس في البطولة الأفريقية للمصارعة التي أقيمت بدولة الجزائر .

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية، على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، إيماناً برسالة الرياضة السامية وتقديراً لما أظهره اللاعبين من تميز وقدرٍ عالٍ من المسئولية الوطنية .