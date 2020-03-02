ضبط متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل شقة في بولاق أبو العلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 6 أشخاص، لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل بمنطقة بولاق أبو العلا.

أثناء مرور المقدم محمد الشموتي، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، والرائد محمد هاني، معاون المباحث، بشارع السبتیة دائرة القسم تمكنوا من ضبط كل من "م. ع. د"، عاطل، و"ح. إ" فني ألومیتال، و"م. ا"، عامل، و"م. م. أ"، عامل، حال استقلالهم السیارة رقم (ر ل ل 739)، ماركة شیفرولیه أوبترا مودیل 2010م، سوداء اللون (ملك وقیادة الأول)، وبتفتیش السیارة عُثر بداخلها على المضبوطات التالیة بدلة غطس، و3 نظارات غطس نظارات، وقناع أكسجين، ومبالغ مالیة 1960 جنیه، و102 دولار أمريكي.

وبمناقشتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، والعقيد علاء خلف الله، مفتش المباحث، عما أسفر عنه الضبط أقروا بحیازتهم لأدوات الغطس المضبوطة بقصد استخدامها في أعمال التنقیب عن الآثار داخل شقة مستأجرة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار رقم 5 حارة الأغوات من شارع السبتیة دائرة القسم، وحیازتهم للمبالغ المالیة بقصد شراء الأدوات اللازمة في أعمال الحفر والتنقیب، وباستهداف الشقة المشار إلیها، أمكن ضبط كلاً من "ح. ح. ع" حاصل على بكالوریوس نظم ومعلومات، وصاحب محل دراجات بخاریة مستأجر الشقة محل الضبط حال قیامهما بالتنقیب عن الآثار داخل الشقة المشار إلیها، وعثر بداخلها على حفرة قطرها 5.1 × 5.2 متر بعمق 7 متر, وأدوات تنقیب على النحو التالي موتور رفع میاه، خرطوم شفط میاه، سلم من الحبال، مصباح كهربائي.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعميد محمد محجوب، مأمور قسم بولاق أبو العلا، إلى النيابة العامة.