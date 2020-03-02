بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.. وزير الداخلية يمنح زيارة استثنائية لجميع السجناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على منح نزلاء السجون زيارة استثنائية، خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 16/3/2020 حتى يوم الثلاثاء الموافق31/3/2020، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الأم.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ولا سيما في مجال الرعاية الاجتماعية وإتاحة الفرصة للنزلاء للتواصل مع ذويهم ومشاركة أسرهم الاحتفال بمختلف المناسبات.
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